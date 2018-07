O frio e a chuva retornaram ao Rio Grande do Sul e devem seguir nas próximas semanas, mesmo com algumas oscilações pontuais na temperatura. Por isso, é importante que os gaúchos continuem participando da Campanha do Agasalho. Desde o início, em 4 de junho, a Defesa Civil Estadual já recebeu 151.800 peças de roupa.

