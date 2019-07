Campanha do Agasalho: número de peças arrecadadas supera 2018

Com a forte mobilização da população, a Campanha do Agasalho 2019 já bateu a meta de 2018, que havia arrecadado 256.768 peças. Até agora, somam-se 258.410 mil arrecadações. Nesta segunda-feira (22), mais peças chegaram, entre elas, as reunidas durante a iniciativa “Driblando o Frio no Gre-Nal”, da Rede Pampa, com mil agasalhos entregues.

A prefeitura já realizou a entrega de 213.546 peças, beneficiando 53.602 pessoas, de 138 entidades. Todos podem participar, doando qualquer tipo de roupa ou cobertor. A campanha encerra no dia 15 de agosto.

Confira os pontos de coleta:

1-Paço Municipal

2- DEMHAB- Av. Princesa Isabel, 1115- Santana

3- PREVIMPA – Rua Uruguai, 277 , 5º andar – Centro Histórico

4-FASC- Av. Ipiranga, 310- Praia de Belas

5-AMRIGS- Av. Ipiranga,5311- Partenon

6-PROCON – Rua dos Andradas,686 – Centro Histórico

7- Edificio José Montaury – Siqueira Campos 1300- Centro

8-AMOBELA-Av. Dr. Nilo Peçanha 1250 – Boa Vista

9-Shopping João Pessoa – Av. João Pessoa, 1831 – Farroupilha

10-Diretório Acadêmico da Faculdade de Veterinária (DAFV) da UFRGS- Av. Bento Gonçalves, 9090-Agronomia

11- Mercado Público Central – Centro Histórico

12-Shopping Total -Av. Cristóvão Colombo, 545 – Floresta

13-Barra Shopping Sul- Av. Diário de Notícias, 300 –Cristal- junto ao SAAC- 2º ANDAR

14-Unisinos Porto Alegre- Av. Dr. Nilo Peçanha, 1600, Bairro Boa Vista

15-SINDIHOSPA-Rua Cel. Corte Real, 58- Petrópolis

16-Procempa- Av. Ipiranga, 1200- Praia de Belas

17- GBOEX- Rua Siqueira Campos, 701 – Centro

18-Colégio Farroupilha- Rua Carlos Uber, 425- Alto Petrópolis

19-FECHOSUL – Av. Farrapos, 969- Floresta

20- Instituto Embeleze – Rua dos Andradas,901- 2º andar

21- DMAE –Rua 24 de Outubro,200- Moinhos de Vento

22- Tribunal de Justiça Militar – Av. Praia de Belas, 799- Praia de Belas

23-SENAC RS- Av. Alberto Bins, 665- Centro

24-Condomínio Edifício Guaíba, Av. Dolores Alcaraz Caldas, 90 – Praia de Belas

25-Supermercado Lang – Rua Prof. Carvalho de Freitas, 857-Teresópolis

26-Lav &Lev Cavalhada- Av, Cavalhada,3620 – Cavalhada

27- Sindilojas- Rua dos Andradas,1234-22º andar- Centro Histórico

28- DIMED-Rede PANVEL de Farmácias

Panvel 24 de outubro- Rua 24 de outubro, 742- Moinhos de Vento

Panvel Bordini – Rua Coronel Bordini,12-Auxiliadora

Panvel Cristo Redentor- Rua Zeca Neto,38- Cristo Redentor

Panvel Shopping Bela Vista – Av. Nilópolis, 53, loja 5/6- Bela Vista

Panvel Cristal- Av. Wenceslau Escobar, 2857-loja 04-Cristal

Panvel Open Mall – Av. Nilo Peçanha, 3200- Lojas 48 e 49- Chácara das Pedras

Panvel Jd Botânico- Rua Valparaíso,698 – Jardim Botânico

Panvel Edgar- Av. Edgar Pires de Castro, 1395- Aberta dos Morros

Panvel Cavalhada- Av. Cavalhada, 2351 -2369 d 2373- Cavalhada

29- CTG- Roda de Chimarrão- Av. da Serraria, 1835- Guarujá

30-ISBET- Praça Pereira Parobé n°130, 7° andar

31-Rede Bazar CASA MARIA

Av. Assis Brasil,2155 – Cristo Redentor

Av. da Azenha, 900 – Azenha

Av. Osvaldo Aranha,118- Bom Fim

Rua José Montaury, 147- Centro

Rua dos Andradas,1211 – Centro

Rua dos Andradas, 910 – Centro

32- Sport Clube Internacional -Loja 24-Loja do Coração do Gigante ( Portão 4) -Av. Padre Cacique, 891

33- Colégio Província de São Pedro –Av. Marechal Andréa, 345 – Boa Vista

34-Academina Ponto Saúde- Rua Antão de Farias, 67 – Bom fim

35- Cia CARRIS- Albion, 385- Partenon – no Bonde- junto com o SAAC

36- ÔNIBUS DA CARRIS- todas as linhas

37 REDE UNISUPER-

Rua Eudoro Berlink,1093 – Bairro Auxiliadora

Av. São Pedro, 1163 – Bairro São Geraldo

Rua Edmundo Bastian, 791 – Bairro Cristo Redentor

Rua Bento Manoel Ribeiro, 179 – Bairro Passo das Pedras

Av. Prof. Oscar Pereira, 7481 – Bairro Cascata

Rua Bonifácio Nunez, 138 – Bairo Humaitá

Rua Caldre Fião, 821 – Bairro Glória

38- Fundação Mário Martins- Rua Dona Laura, 221- Rio Branco

39- Vai Passando – Av. Benjamin Constant, 1170- Floresta

40-REDE WALMART

BIG cristal -Av. Diario De Noticias, 500 – Cristal

BIG Sertório-Av. Sertorio, 6600 – Sarandi

BIG Zona Sul- Av. Eduardo Prado, 330 – Prédio 1 – Bloco 3 – Lj. Âncora 01 – Vila Nova

MAXXI Humaitá -Av. AJ Renner, 1603 – Humaitá

Nacional Praia De Belas-Av. Praia De Belas, 1181 Ancora 1

Nacional Menino Deus- Av. Jose De Alencar, 998 – Menino Deus

Nacional Teresopolis -Av. Teresopolis, 2893 – Teresópolis

Nacional Bela Vista -Rua Carazinho , 788 – Bela Vista

Nacional Cidade Baixa -Av. Aur.Figueiredo Pinto, 789 – Cidade Baixa

Nacional Santana-Rua Vicente Da Fontoura, 1135 – Santana

Nacional G.Freitas – Rua Gomes De Freitas,73 – Jardim Sabará

Nacional Jd.Leopoldina-Rua Dr. Romang.C.Correa, 60 – Jd. Leopoldina

SAM’S Club -Av. Sertorio, 6600 – Sarandi

41-Galeria CHAVES- Rua dos Andradas-1444- Centro

42-Clínica Qualitá – Av. Eduardo Prado, 1954, sala 210- Shopping Jardim Verde

43-Plena Odontologia- Av. Cavalhada, 2776- sala 202- Cavalhada

44- CHIC House –Rua Quintino Bocaiuva,1011- Moinhos de Vento

45- Clínica de Estudo e Desenvolvimento Infantil-CEDIJ –Mãe de Deus Center- Av. Soledade 569-Torre Beta- 10º andar- sala 1002

46-TRENSURB-

Estação Mercado- CENTRO

Estação Rodviária

Estação São Pedro Estação Humaitá- Av. Ernesto Neugebauer, 1985- Humaitá

47- SICREDI- Av. Alberto Bins, 600- Centro

48-LOJA GRÊMIO MANIA – Arena

LOJA GRÊMIO MANIA- Rua dos Andradas,1580 – Centro

49-Coordenação de Promoção Econômica- SMDE- Travessa do Carmo,84

50- Fábrica do Futuro- Câncio Gomes, 609- Floresta

51-doBEBÊ Móveis- D. Pedro II, 735- São João

52-MACUCO CAFÉ- Jerônimo Coelho,46 – Centro

53- UNIMED Porto Alegre- Av. Venâncio Aires, 1040 – Bomfim

54-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- todas as agências de Porto Alegre

55- CADASTRA- Av. Independência, 1299, 3º andar- Moinhos de Vento

56- Russel BedFord – Av. Bastian, 366- Menino Deus

57-Rua da Praia Shopping- Andradas, 1001-Centro Histórico

58-Predial Redoma- Andradas, 1656- 6º andar- Centro

59-Cabelo Curto Barbearia- Anita Garibaldi ,2133- Boa Vista}

60-Escola Método- Av. Salgado Filho, 230- 5º andar- centro

61- Centro Esportivo Rodrigo Mendes- Rua Ten. Ary Tarragô, 2570

62- Clínica Pronto Center- Av. Dr. Carlos Barbosa, 68

63-UFRGS- Loja Solidária- Reitoria- Av. Paulo Gama, 110

Deixe seu comentário: