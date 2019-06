A Campanha do Agasalho 2019 do governo do Estado estará novamente na Arena Nº 1, nesta quinta-feira (27), recebendo doações de peças de roupas de torcedores que forem assistir ao jogo do Brasil e Paraguai, pelas quartas de final da Copa América. A ação social é uma parceria com a Arena Nº 1, e acontece no Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre.

