A Campanha do Agasalho Esquenta Porto Alegre recebeu um reforço importante, na tarde desta quinta-feira (27). A Receita Federal doou 2,3 mil peças e 6 mil pares de meias, todos novos. Com essas doações, a campanha chega à marca de 137 mil peças. A meta é arrecadar 270 mil até 15 de agosto. As doações da Receita Federal foram repassadas à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Deixe seu comentário: