Campanha do Agasalho vai ter o 2º Tricotaço

Que tal aproveitar o clima da Copa do Mundo e fazer um golaço? Nem precisa ser craque de bola. É só participar do 2º Tricotaço Solidário e ajudar a aquecer o inverno de quem mais precisa de ajuda. A ação, que faz parte da Campanha do Agasalho do governo do Estado, vai ser no próximo domingo, a partir das 14h, na Avenida Beira Rio (ao lado da pista de skate do Parque Marinha do Brasil).

Deixe seu comentário: