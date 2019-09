Campanha do Brinquedo arrecada 1.304 doações em Porto Alegre

A Campanha do Brinquedo mobilizou e movimentou a Orla Moacyr Scliar neste sábado 928). O Dia B, como é chamado, recebeu das 10h às 16h doações de brinquedos para serem entregues a crianças da rede de acolhimento municipal. Ao todo, 1.304 itens foram arrecadados.

O evento teve brincadeiras para as crianças, a participação da Banda Municipal e da Companhia Jovem de Dança do município. A primeira dama Tainá Vidal acompanhou as atividades e agradeceu as doações e as apresentações. “A energia desses jovens da dança iluminou o nosso evento. O brincar é de grande importância no desenvolvimento das crianças, e todos os que vieram até aqui doar colaboraram para essa etapa dos pequenos acolhidos pela rede municipal e para a alegria deles no Dia das Crianças”.

Já o prefeito Nelson Marchezan Júnior também esteve no local durante a tarde e destacou o empenho da sociedade ao contribuir com uma boa quantidade de doações. “Agradeço a todos os que participaram e colaboraram com essa corrente do bem”, disse.

