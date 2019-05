Campanha do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil começa nas redes sociais

Quem acompanha o Twitter sabe que muitas iniciativas ganham força por meio dessa rede social. Diversas pessoas postam o mesmo termo, acompanhando de uma hashtag e, em um dia, algumas horas ou minutos, a campanha chega a milhares de lugares, estados, países. Esse é o mecanismo do Tuitaço, ação proposta para esta quarta-feira (22), para iniciar a campanha do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.

A data é celebrada apenas no dia 12 de junho, porém, a mobilização do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) e da Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil já começou. Este ano, a iniciativa tem como lema “Criança não deve trabalhar, infância é para sonhar”.

Por meio do hashtag #infanciasemtrabalho, os organizadores pretendem, a partir das 10h desta quarta, sensibilizar e motivar uma reflexão da sociedade sobre as consequências do trabalho infantil. Além disso, o destaque especial é para a importância do direito de brincar, estudar e sonhar.

“Pretendemos mostrar que esse tipo de exploração é uma violação aos direitos fundamentais que impede a vivência plena da infância”, detalhou a secretária-executiva do FNPETI, Isa Oliveira. Segundo ela, a campanha culminará em uma grande mobilização no dia 12 de junho, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Trabalho Infantil

Conforme a Constituição Federal, 16 anos é a idade a partir da qual jovens podem trabalhar, podendo já aos 14 anos, atuarem como aprendizes por meio de formação profissional compatível com a vida escolar.

Mais de 2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil, segundo o FNPETI. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que, no Rio Grande do Sul 151 mil nesta faixa etária estão em situação de trabalho infantil.

A erradicação do problema está entre as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), até 2025. O Brasil é um dos signatários do acordo.

Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100.

