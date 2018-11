Campanha do ex-ministro da Fazenda e candidato derrotado à Presidência Henrique Meirelles enviou WhatsApp a beneficiários do Bolsa Família, segundo portal

A campanha de Henrique Meirelles (MDB), ex-ministro da Fazenda e candidato derrotado à Presidência da República, fez disparos de mensagem em massa pelo WhatsApp para números de telefone de beneficiários do programa social Bolsa Família, do governo federal. As informações são do portal UOL.

Os envios foram feitos durante o primeiro turno das eleições. Os números de quem recebe o benefício são sigilosos e seu uso, divulgação ou cessão para outros fins que não os previstos pela legislação, são ilegais.

Ainda sendo o UOL, a campanha de Meirelles contratou por R$ 2 milhões a empresa Deep Marketing para cuidar de parte da campanha na internet incluindo serviços como a construção e manutenção de um site, a gestão de redes sociais e o envio de mensagens via WhatsApp do candidato.

A Deep Marketing tem entre seus sócios o empresário Lindolfo Antônio Alves Neto, que também é dono da Yacows, empresa que presta o serviço de envio das mensagens via WhatsApp. A Yacows é investigada pela PF (Polícia Federal) por participar de um esquema de envios de mensagens com conteúdo anti-PT financiado por empresários favoráveis ao presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), conforme revelou o jornal Folha de S.Paulo.

A campanha de Meirelles foi a segunda mais cara dentre todos os presidenciáveis. Procurada, a campanha de Henrique Meirelles afirmou que não contratou nem teve nenhuma relação comercial com a empresa Yacows e que não ordenou disparos de mensagens com base de dados comprada.

Porém, não respondeu às perguntas do UOL sobre a natureza dos serviços prestados pela Deep Marketing. Os diretores responsáveis pelas empresas Deep Marketing e Yacows não responderam aos pedidos de pronunciamento feitos pela reportagem.

Responsável pelo programa Bolsa Família, o MDS (Ministério do Desenvolvimento Social) afirmou que não forneceu dados de beneficiários a campanhas eleitorais e desconhece casos de utilização indevida da base nacional do Cadastro Único.

Atualizadas na Justiça Eleitoral relativas a Henrique Meirelles mostrou que Meirelles gastou R$ 57 milhões do próprio bolso em sua campanha. O resultado nas urnas, no entanto, ficou aquém do esperado.

Ele apareceu em sétimo lugar na disputa. Ficou atrás até do deputado federal Cabo Daciolo (Patriota), cuja campanha desembolsou R$ 808,92 ou 0,0014% do investido pelo ex-ministro da Fazenda. A maior parte do dinheiro gasto por Meirelles foi em produção de programas para TV e internet – R$ 29,3 milhões –, seguido por criação e inclusão de páginas na internet (R$ 6,4 milhões) e publicidade em materiais impressos (R$ 4,8 milhões).

O emedebista se aproximou do limite de gastos fixado pela Justiça Eleitoral, de R$ 70 milhões. O valor aplicado por Meirelles equivale a 15% de todo o seu patrimônio (R$ 377,5 milhões).

