Campanha do Movimento #genteajudandogente é assinada pela agência Vossa

Foi lançado, nesta quinta-feira (26), em Porto Alegre, o movimento #genteajudandogente, uma iniciativa do Clube de Opinião do RS e do Rotary Club Glória Teresópolis e que pretende ser movimento permanente que una os gaúchos em torno de causas humanitárias.

A primeira campanha deste movimento, que tem apoio total dos principais grupos do estado, buscará arrecadas itens de higiene pessoal para atendimento às milhares famílias de venezuelanos que estão acampadas em Boa Vista, capital de Roraima.

A agência Vossa Comunicação criou uma campanha que afasta quaisquer conotações políticas e ideológicas que envolvem o país vizinho, e busca focar na necessidade de pessoas, que podem ser ajudadas por uma ampla mobilização dos gaúchos.

As peças para rádio, tevê, jornal e internet entram no ar a partir do dia 1º de agosto nos veículos dos grupos Bandeirantes, RBS, Pampa e Record. Nos próximos dias, outras redes de comunicação deverão se incorporar ao movimento.

A ideia, segundo Julio Ribeiro, presidente do Clube de Opinião e idealizador do movimento, é de que todas as forças vivas do Rio Grande do Sul participem, somem esforços em causas nobres. A primeira campanha é esta de ajuda aos venezuelanos no Brasil, mas outras virão, muitas das quais com foco estritamente em necessidades de parcelas da população do RS.

Segundo informa Cláudio Bins, do Rotary Glória Teresópolis, os itens de higiene serão arrecadados em todas as lojas das redes Panvel e São João de Porto Alegre, e, em setembro serão distribuídas às famílias de venezuelanos pelo Rotary Club Boa Vista – Caçari. Os resultados da arrecadação e a distribuição desses itens serão reportados tão logo se encerre a campanha.

Mais detalhes do movimento e dessa primeira campanha poderão ser encontrados no site www.genteajudandogente.com.br, que deve entrar no ar no dia 1º de agosto.

Além dos veículos de comunicação, da agência e das redes de farmácias, essa campanha inicial tem o apoio das produtoras Fon-Fon (áudio) e Cinematográfica (vídeo), da gráfica Comunicação Impressa e da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e a parceria do Distrito 4680 do Rotary Internacional, da FURPA – Fundação dos Rotarianos de Porto Alegre e do Rotaract Poa Glória Teresópolis.

