A campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou dados de 50 milhões de usuários do Facebook

O Facebook, mais uma vez, se vê em meio a uma polêmica relacionada à manipulação de opinião pública durante a eleição presidencial americana de 2016. No final de semana, a rede social anunciou a suspensão de contas relacionadas a uma firma de análise de dados chamada Cambridge Analytica, que teria usado, sem autorização, os dados de 50 milhões de usuários em campanhas de publicidade.

No centro da questão está Christopher Wylie, marqueteiro americano que criou o que chamou de uma verdadeira ferramenta de “guerra psicológica”, voltada para o uso de dados e da força das redes sociais para manipular a opinião pública. Seus dois maiores cases de sucesso foram a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos e a campanha para que o Reino Unido deixasse a União Europeia, decidida por referendo realizado no mesmo ano.

Wylie vazou documentos e deu entrevistas que foram publicadas na imprensa internacional no último final de semana, revelando os bastidores de um sistema criado especificamente para fins políticos. Da mesma forma, seus objetivos eram bem específicos: criar uma série de perfis de personalidade para os usuários da rede social, de forma que os anúncios exibidos a eles fossem certeiros e mexessem com características bem específicas.

“Nós exploramos o Facebook para colher perfis de milhões de pessoas. E criamos modelos para explorar o que sabíamos a respeito delas e mirar os seus demônios internos. Essa foi a base sobre a qual toda a empresa foi criada”, revelou.

Foi assim que nasceu o ThisisYourDigitalLife, um quiz como tantos outros que vemos na rede social. Ele fazia perguntas e gerava pontos com base em critérios de personalidade, entregando um total de pontos que podia ser postado no Facebook, junto com um convite para que outros fizessem o mesmo. Em troca, claro, as informações de perfis precisavam ser acessadas, o que incluía a lista de amigos e contatos adicionados.

E é aqui que entra o motivo que levou a plataforma a banir a Cambrydge Analytica e sua empresa-mãe, a SCL Strategic Communication. De acordo com o Facebook, as companhias romperam os termos de uso da plataforma ao utilizarem informações de seus usuários contra o consentimento deles e, por isso, não mais poderiam ter qualquer presença na rede social, seja para compra de anúncios ou gerenciamento de páginas.

Wylie se defende afirmando não ter feito nada de ilegal, mas sim se aproveitado de uma brecha nos próprios sistemas do Facebook. Antes de mudanças realizadas em 2015, ao dar autorização para que um aplicativo utilizasse suas informações, o usuário também permitia que o mesmo fosse feito com seus amigos. Foi assim que as 270 mil pessoas que utilizaram o ThisisYourDigitalLife se transformaram em 50 milhões, com mesmo aqueles que não realizaram o quiz tendo perfis criados a partir de históricos de uso, interesses e outros critérios.

O Facebook teria descoberto a questão em 2015 e pedido que as empresas deletassem os dados, sem verificar se isso realmente aconteceu quando a resposta foi positiva. Apenas agora, por meio dos relatos publicados na imprensa internacional, soube que os dados de seus usuários continuavam sendo usados de forma irregular, o que levou à suspensão das contas relacionadas à manipulação, mas também à abertura de novas investigações sobre a rede social por parte de autoridade americanas e europeias.

Os mesmos métodos usados pela campanha de Trump seriam aplicados também no Brasil para as eleições presidenciais de 2018. André Torreta, marqueteiro político e sócio de uma empresa chamada Ponte CA, que serve como sócia da Cambrydge Analytica no Brasil, revelou o fim da parceria neste final de semana, também após as revelações feitas na Europa e Estados Unidos.

