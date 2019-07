Campanha Driblando o Frio no Grenal arrecada mil peças e agasalhos são entregues para Prefeitura de Porto Alegre

*Valéria Possamai

A segunda-feira (22) marcou a entrega dos agasalhos arrecadados durante a campanha da Rádio Grenal, Driblando o Frio no Grenal. Todas as peças foram doadas para a ação oficial da Prefeitura de Porto Alegre em cerimônia em frente ao Paço Municipal.

O presidente da Rede Pampa de Comunicação, Alexandre Gadret, e a comunicadora da Rádio Grenal Ana Aguiar, representaram a ação donativa. Durante as blitz realizadas em conjunto com a Rádio 104 FM, no Estádio Beira-Rio e Arena do Grêmio, os torcedores da dupla estiveram engajados na doações de seus agasalhos. Além do gesto solidário, gremistas e colorados somaram pontos na disputa de torcida mais solidária do Clássico 421, foco da Campanha, que ocorreu no último sábado.

Com um total de 562 peças arrecadas contra 352, os colorados somaram mais pontos e levam o título de torcida mais solidária do clássico.

Durante a ação de entrega realizada na Prefeitura da capital, o presidente Alexandre Gadret saudou a iniciativa do poder público e oportunidade da Rede Pampa contribuir para melhor as condições da população que mais precisa durante o inverno.

“Nos motivou, nos contagiou, e hoje se conclui com essa grande entrega. Tenho certeza que conscientizou além daquela obrigação inicial. Reforço o protagonismo da Prefeitura neste momento tão especial e no tempo adequado. Tempo que nos permitiu prestigiar a população com todos estes agasalhos no momento em que elas passam frio”, destacou o presidente da Rede Pampa de Comunicação.

Representantes de Inter e Grêmio, apoiadores da campanha da Rádio Grenal, destacaram que uma das maiores rivalidades do Brasil pode promover grandes atos de solidariedade.

“Faz parte da nossa capacidade social e comunitária dois dos grandes clubes participar sempre destas campanhas, da melhor forma possível. Para mim é emocionante, ficou orgulhosa por esse momento em que as duas partes esquecem toda a rivalidade para fazer com que essas campanhas geram mais efeitos”, destacou a representante Marta Lempek, integrante da diretoria feminina do Inter.

O diretor de Esportes, Recreação e Lazer da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte e representante da Diretoria de Responsabilidade Social do Grêmio, Rodrigo Kandrick, ressaltou que disputa dos dois maiores clubes do Sul ficam apenas dentro das quatro linhas. “É uma satisfação para nos participarmos desta campanha. É muito importante o Grêmio e Inter estarem nestes processos pois são formadores de opinião. É nesta linha que tentamos trabalhar em nossas ações sociais. Hoje, a rivalidade é dentro das quatro linhas. Grêmio e Inter tem ações conjuntas. Todos nós somos a favor da solidariedade.

Todas as 1.000 peças arrecadadas foram entregues para a campanha oficial da Prefeitura de Porto Alegre.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

