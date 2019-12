Acontece Campanha É Vero ou Fake? destaca benefícios para o cliente

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Segundo o presidente da Banrisul Cartões, Luiz Gonzaga Veras Mota, fazer uma campanha com a participação de credenciados foi fantástico e reforça a parceria do Banrisul com seus clientes. Foto: Banco de Dados /O Sul Foto: Banco de Dados /O Sul

Operando no mercado de adquirência há mais de uma década, a Vero, rede de pagamentos do Banrisul, lançou um conjunto de anúncios para debater os mitos e verdades no mundo das maquininhas. Realizada com a participação de clientes, a nova campanha publicitária intitulada É Vero ou Fake? destaca as vantagens de utilizar os serviços da empresa.

Com uma boa dose de humor e ambientados em um programa de auditório, os 12 filmes apresentam clientes da Vero respondendo a perguntas sobre a velocidade da máquina, preço, exigências para credenciamento, entre outros temas.

Segundo o presidente da Banrisul Cartões, Luiz Gonzaga Veras Mota, fazer uma campanha com a participação de credenciados foi fantástico e reforça a parceria do Banrisul com seus clientes. “Estamos presentes na vida dos lojistas há bastante tempo e evoluímos muito para conquistar a preferência deles. Queremos manter nossa tradição e liderança e, para isso, alguns pontos sobre a Vero precisavam ser desmistificados”, afirma.

As peças contam com a participação da apresentadora Cris Silva, que também esteve presente na campanha do plano Vero Pro, em parceria com Sérgio Mallandro. A campanha foi criada pela agência Matriz e produzida pela Cubo Filmes e Radioativa.

Para assistir aos comerciais, acesse o canal Seja Vero no Youtube, por meio do link: https://www.youtube.com/channel/UCWhfB58R3mY75lrNynhxRFw/videos .

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário