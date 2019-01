Campanha Faça Uma Criança Mais Feliz na Escola vai até o dia 31 de janeiro. Endereços para doações estão nas redes sociais

Se estende até o próximo dia 31 a campanha Faça Uma Criança Mais Feliz na Escola. Criado em 2015 pela voluntária Nara Sonallio. A iniciativa já beneficiou por meio de doações, mais de 8 mil crianças de várias cidades do país, sendo a maior concentração de ajuda, para crianças que vivem em comunidades carentes em Porto Alegre e região metropolitana, no Rio Grande do Sul.

Segundo a idealizadora, “poder proporcionar as condições básicas para que essas crianças tenham realmente vontade de estar na escola e aprender, como cidadão, é um esforço valioso e incomparável a qualquer outra ação do projeto. Acreditamos – nós como voluntários envolvidos nas ações – que através da educação e do ensino, essas crianças vão poder sonhar, buscar e

conquistar, um futuro melhor do que o presente que vivem hoje. Estamos arrecadando doações de materiais escolares do ensino infantil, fundamental e médio – que atinge a faixa etária dos 4 aos 15 anos (materiais novos e usados), kits de higiene, roupas e calçados de verão (meninos e meninas)”.

As doações serão entregues para mais de 100 crianças cadastradas no projeto e que não

recebem materiais escolares da Prefeitura e do Governo. Os endereços para as doações estão nas redes sociais https://www.facebook.com/criancamaisfelizrs/

