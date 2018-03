Campanha incentiva doação de tampas plásticas em escola de Porto Alegre

Uma campanha com os alunos do Ensino Fundamental vai arrecadar tampas plásticas e doar para Organizações Não Governamentais (ONG’s) e serviços sociais. A iniciativa do Colégio Província de São Pedro tem como objetivo contribuir para o trabalho desenvolvido por instituições de diversos setores. Na última semana foi realizada a primeira entrega para o Sítio da Eneida, que cuida de animais abandonados.

– Cada doação é muito importante, pois, no final, tudo soma. Por semana, consigo arrecadar entre uma tonelada e uma tonelada e meia de tampas plásticas, que são vendidas para uma empresa transformá-las em suportes. Eu atendo uma média de 350 cachorros no meu sítio e com o dinheiro é possível comprar rações e outros produtos para a manutenção do local. Ser contatada pelo Colégio me surpreendeu, gostei bastante – comentou Maria Eneida Freitas da Silveira.

Foram entregues 20 galões cheios de tampinhas, rações e jornais, pela turma 32, do 3° ano do Ensino Fundamental. A turma 42, do 4° ano, também está engajada e acompanhou o bate-papo dos alunos com a responsável pelo sítio.

A campanha é uma iniciativa do Serviço de Orientação Educacional (SOE), coordenado pela orientadora Márcia Dimer e pela psicóloga Caroline Brandalise. A intenção, para os próximos meses, é desenvolver outras ações que aproximem os alunos das instituições contempladas através de encontros no Colégio.

