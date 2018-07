Campanha oferece exames bucais gratuitos no Centro de Porto Alegre

Exames bucais gratuitos, ações de conscientização e atividades educativas serão oferecidos ao público nesta quarta-feira (04), no Largo Glênio Peres, junto ao Mercado Público, no Centro de Porto Alegre, das 8h às 17h. Alusiva à Campanha Maio Vermelho – Luta contra o Câncer Bucal, a iniciativa lembra o 31 de maio, Dia Estadual de Combate ao Câncer Bucal e Dia Mundial sem Tabaco, principal causa da doença.

O evento estava previsto para ocorrer em maio, mas foi transferido em função da greve dos caminhoneiros. O local terá seis consultórios onde serão realizados exames clínicos com a orientação de profissionais da área de odontologia para alertar quanto aos riscos da doença. Durante o mês de maio, também ocorreram exames e ações de conscientização nas unidades de saúde da Capital, com atendimento da demanda espontânea da campanha por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família.

Uma ferida na boca há mais de 15 dias e que não cicatriza pode ser o estágio inicial de um câncer. Ainda pouco conhecida no Brasil, a doença atinge cerca de 16 mil brasileiros a cada ano, com um saldo de mais de 4 mil mortes. O câncer de boca é uma doença crônica não transmissível e possui como principal fator de risco o tabagismo. Quando diagnosticado precocemente e o paciente é submetido ao tratamento indicado, dados apontam que a possibilidade de cura fica em torno de 80%. Da mesma forma, o diagnóstico tardio pode levar a um tratamento mais agressivo e mutilador. Para se prevenir da doença, as dicas são evitar fumar, não ingerir bebidas alcoólicas e evitar exposição solar excessiva. Em caso de dúvida, a orientação é procurar a unidade de saúde de referência, conforme endereço de moradia.

O Maio Vermelho é uma iniciativa conjunta do Comitê de Entidades de Classe da Odontologia, Conselho Regional de Odontologia, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, faculdades de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com apoio da Fecomércio-RS. Realizado anualmente, o Maio Vermelho pretende ser um fórum de discussão permanente entre os profissionais, com o objetivo de qualificar a atenção à saúde desses pacientes. Mais informações podem ser obtidas no site do CRO-RS.

