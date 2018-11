Campanha Papai Noel dos Correios começa dia 23 no RS

Os Correios já estão trabalhando na campanha de Natal que é realizada há 29 anos pela empresa: o Papai Noel dos Correios. No Rio Grande do Sul, as cartinhas poderão ser lidas de forma presencial a partir do dia 23 em 91 pontos de adoção. Além disso, a campanha traz a possibilidade de apadrinhamento dos pedidos pela internet em algumas cidades.

