Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Biografia vai falar sobre Therezinha Harb, fundadora da Maomé, que até hoje trabalha nos 42 anos de uma das confeitarias mais tradicionais de Porto Alegre Foto: Acervo da Maomé Foto: Acervo da Maomé

Inês Hübner, produtora, lançou em 01/11/2019, a campanha na plataforma benfeitoria para viabilização do registro em livro da Biografia de 91 anos de Therezinha Harb, fundadora da Maomé, que até hoje trabalha nos 42 anos de uma das confeitarias mais tradicionais de Porto Alegre.

O livro irá tratar sobre uma história de vida que neste período participou da evolução do bairro Bom Fim e de Porto Alegre envolvendo o cruzamento de etnias italianas e libanesas dentro de uma comunidade judaica, um trabalho de empreendedorismo, assim como trazer a redescoberta do papel de uma mulher que desmistifica a visão à 3ª idade.

A campanha virtual que finda no próximo dia 31 acolhe diversas possibilidades de contribuição, desde um café, o próprio livro e gradativamente vai agregando as delícias da Maomé como recompensa. Ela é tudo ou nada, ou seja, precisa chegar à meta mínima até o término desta iniciativa que convida a todos a participarem.

Para participar da campanha é muito fácil! Basta acessar www.benfeitoria.com/therezinhaharb ou contribuir direto na Maomé (Avenida José Bonifácio, 655 – Bom Fim – POA/RS).

Com a chegada do Natal e dentro das atividades de fechamento desta campanha cultural, convidamos a todos para assistirem no dia 22/12, domingo, às 14h, as Crianças Cantoras do IPDAE – Instituto Porto-alegrense de Arte e Educação, oriundas da Escola de Música desta instituição, apresentação em homenagem a nossa querida Therezinha Harb, chamando o público em geral para acessarem e fazerem parte da concretização desta história.

Serviço:

O que: Campanha para biografia de Therezinha Harb com apresentação das Crianças Cantoras do IPDAE – Instituto Porto-alegrense de Arte e Educação

Quando: 22/12/2019 (domingo) – 14h

Onde: Confeitaria Maomé – Av. José Bonifácio, 655 – Bom Fim – POA/RS

Entrada Franca para todos os públicos

