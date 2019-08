Campanha para doar vales a alunos indígenas será realizada durante a Feira do Livro de Porto Alegre

A Câmara Rio-Grandense do Livro abriu uma campanha de arrecadação na internet para doar vale-livro para até sete mil estudantes indígenas do Rio Grande do Sul durante a Feira do Livro de Porto Alegre, que chega à 65ª edição em novembro deste ano. Os valores podem ser doados até o dia 8 de outubro. As recompensas para quem doar vão de certificados digitais até participações em eventos exclusivos.

O projeto ganhou o nome Arandu Jikre, que significa “abrace um aluno indígena”. O objetivo é formar novos leitores e incentivar o hábito de ler livros de ficção, e não apenas didáticos.

Como funcionará

Cada estudante receberá um vale no valor de R$30, para escolher e comprar obras de literatura de temática indígena durante a programação da feira. Além disso, um bônus de R$1 mil será doado para as bibliotecas das escolas indígenas, que poderão adquirir obras para o seu acervo.

A campanha tem duas metas. Uma delas é de R$40 mil, que viabiliza as doações para 400 alunos e 30 professores de 17 escolas indígenas na Região Metropolitana de Porto Alegre, e a segunda, de R$290 mil, caso atingida, proporcionará a doação de vales para todos os alunos matriculados nas escolas indígenas do estado. Além disso, serão beneficiados 250 professores e bibliotecas de 90 escolas.

A 65ª Feira do Livro de Porto Alegre acontece de 1º a 17 de novembro, na Praça da Alfândega, no Centro de Porto Alegre.

