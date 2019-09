Campanha pretende reduzir a fila de espera por consultas oftalmológicas em Porto Alegre

A campanha Olhar Solidário, que será lançada pela Prefeitura de Porto Alegre nesta terça-feira (10), surge com o objetivo de reduzir a fila de espera por consultas oftalmológicas. A iniciativa integra o programa POA Solidária e pretende atender 1.250 pacientes e oferecer 850 óculos com lentes corretivas. A campanha está arrecadando valores para custear os exames e os óculos. Com R$ 170,00, por exemplo, o doador viabiliza uma consulta e um óculos para um paciente que está aguardando na fila.

Atualmente, a demanda da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é de 8,6 mil pacientes. Até 2020, a Olhar Solidário quer efetuar cinco mil atendimentos e melhorar a qualidade de vida de quem mais precisa com a entrega de 3.375 óculos.

O lançamento do projeto ocorre às 9h30, no Vida Centro Humanístico (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132 – Bairro Sarandi).

Doações

As doações podem ser feitas na conta do LIONS.

Banco: SICREDI Código n.º 748

Agência: Leonardo Truda Código n.º 0185 N.º da conta corrente: 06326-6 Título da conta: Fundação Leonística de Assistência Social – Distrito LD3

