O país do Papa está perto de legalizar o aborto de forma geral e gratuita. Na reta final de campanhas pró e contra o aborto, a Igreja argentina acelera a ofensiva contra a legalização. Por trás dessa corrida contra o aborto, há uma tensão ainda maior: a do Papa contra o governo do presidente Mauricio Macri. O aborto coloca a Argentina em rota de colisão com o Vaticano.

