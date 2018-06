Campanha reforça importância do teste do pezinho

No Dia Nacional do Teste do Pezinho, lembrado nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde integra-se à campanha Junho Lilás, para chamar a atenção de futuros pais e profissionais de saúde sobre a importância do exame, que é rápido, gratuito e capaz de detectar as doenças antes mesmo de aparecerem os sintomas. A amostra de sangue deve ser coletada entre três e cinco dias de vida do bebê.

Deixe seu comentário: