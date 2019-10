Campanha vai oferecer testes gratuitos de espirometria e atividades físicas em Porto Alegre neste fim de semana

Porto Alegre vai receber neste sábado (5) e domingo (6) a campanha RespirAção, que tem como objetivo orientar as pessoas sobre o impacto da Doença Pulmonar Crônica (DPOC) e Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI). A campanha está na segunda etapa. O evento na capital gaúcha no fim de semana ocorre das 9h às 17h, no Parque Marinha. No sábado (5) serão oferecidos testes gratuitos de espirometria das 10h às 15h.

Além disso, diversas atividades gratuitas serão oferecidas no local, como yoga, alongamentos e pilates, ministradas por profissionais especializados. Outra atividade que vai estar presente no espaço são as bicicletas estacionárias, conectadas a um gerador, no qual os participantes poderão pedalar e contribuir “doando ar” para encher um pulmão inflável de quatro metros de altura. O projeto já passou por São Paulo e conseguiu unir mais de 38 mil litros de ar durante a atividade. A campanha termina no dia 10 de outubro em São Paulo, onde será colocado todo ar arrecadado pelas duas etapas da ação em um pulmão gigante de oito metros que ficará exposto no Parque Ibirapuera (SP).

A Campanha RespirAção conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia (SPPT) e da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do RS (SPTRS), além da Casa Hunter, Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas (ABRAF), Associação Crônicos do Dia-a-Dia (CDD), Rappi® e Muitos Somos Raros.

