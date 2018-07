Campanha Vote Consciente terá lançamento no Theatro São Pedro dia 07 de agosto

Lutando contra arbitrariedades no período do governo militar, a OAB atuou. No movimento pela redemocratização, a OAB figurou na linha de frente. Nos processos de impeachment contra presidentes da República, a OAB se posicionou. Ao longo da história, essas contribuições da Ordem dos Advogados do Brasil ajudaram a fortalecer seu protagonismo e poder de mobilização junto à sociedade brasileira.

Em 2018, não será diferente. Num ano tão significativo, em razão das eleições de 7 de outubro para presidente, governador, senadores, deputado estadual e deputado federal, com desdobramentos para os próximos anos, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio Grande do Sul (OAB/RS) prepara uma campanha de engajamento da sociedade gaúcha: Vote Consciente. Seu lançamento será no dia 7 de agosto (terça-feira) no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, às 19h30min.

O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, aponta que esse é um movimento nacional, capitaneado pelas 27 seccionais. “É pelo poder do voto que vamos realizar a verdadeira reforma política. O voto não tem preço, tem consequência. Por isso, encabeçamos a campanha nacional sobre a importância do voto consciente”, sinalizou.

Entusiasta e um dos idealizadores da campanha Vote Consciente, o presidente da OAB/RS, Ricardo Breier, destaca a importância de a entidade estar à frente desse processo, que vai alcançar todas regiões do Estado. “Em um momento tão delicado que vive o país, o voto é fundamental para a conscientização do cidadão, para que possamos alcançar os tão sonhados dias melhores. Tendo isso em vista, sabemos que o mecanismo democrático, que é o voto, acontece, muitas vezes, sem que o eleitor esteja ciente de todas as informações necessárias para votar”, explica Breier.

A capilaridade da OAB/RS é um dos trunfos da campanha. Com 106 Subseções e participação ativa de advogados de diferentes regiões, a Ordem gaúcha quer fazer chegar a milhões de gaúchos a mensagem sobre a importância de eleger representantes compromissados com a população, tendo posturas éticas e exemplares para o restante da sociedade. “É uma campanha de muitas mãos. Estamos novamente propondo essa grande caminhada, tendo ao lado muitos parceiros que representam a sociedade civil em vários segmentos. Acreditamos na democracia e precisamos conscientizar cada vez mais os eleitores da responsabilidade do voto”, reforça o presidente.

A OAB/RS também terá muitos parceiros envolvidos, que formarão uma grande rede de propagação da campanha, reforçando a necessidade de o eleitor pesquisar nomes comprometidos com boas práticas para ser corretamente representado. “A política é importante para o país. Temos bons políticos, mas eles acabam sufocados. Não podemos achar que nada serve”, completa Breier.

Em 7 de agosto, estarão reunidos, no Theatro São Pedro, o presidente da OAB Nacional, Claudio Lamachia, diretores, conselheiros e presidentes de Subseções da OAB/RS, lideranças de diversas entidades setoriais gaúchas, associações de bairros, movimentos sociais e outros grupos que estão se associando ao movimento. A campanha Vote Consciente, então, será apresentada oficialmente aos presentes.

Aos convidados será apresentado o Hotsite da campanha, que possui informações relevantes sobre as eleições, o papel dos políticos, entre outros dados relevantes para os eleitores. Além disso, serão apresentados os vídeos publicitários realizados para divulgar a campanha, que deverão ser divulgados através das redes sociais.

Além disso, a programação reserva um debate intitulado “Perspectivas para as eleições em 2018”. Os debatedores serão André Marenco, professor titular do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFRGS e Silvana Krauser, mestre em Ciência Política pela UFRGS e doutora em Ciência Política pela Universidade Católica Eichstätt, de Ingolstadt, na Alemanha. O evento será encerrado com uma performance musical de Hique Gomez.

