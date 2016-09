Campeã de futebol grávida de oito meses descobre que tem um tumor no cérebro

Lauren Holiday, 28 naos, vive o momento mais bonito e mais difícil da sua vida. Bicampeã mundial e olímpica com a seleção de futebol dos Estados Unidos, a jovem está grávida de quase oito meses, mas descobriu que está com um tumor benigno no cérebro. Casada com o armador do basquete Jrue Holiday, 27, do time New Orleans Pelicans, ela só poderá fazer uma cirurgia seis semanas após o nascimento da primeira filha do casal, previsto para outubro.

Afastamento da NBA.

A doença fez o jogador da NBA, a poderosa liga do basquete americano, se afastar das quadras para cuidar da mulher e dar toda a assistência necessária nesse momento complicado. “Minha família vem antes do basquete. Obviamente sou abençoado por jogar esse jogo e estar na posição em que estou, mas minha esposa é o que há de mais importante no mundo para mim. Ela vem antes de qualquer coisa”, declarou Holiday.

Casal se conheceu na universidade.

O armador conheceu a jogadora de futebol na UCLA (Universidade da Califórnia). Lauren jogou de 2009 a 2015, quando se aposentou. Já Holiday perderá a pré-temporada e provavelmente o primeiro mês da NBA. Mas ele só pensa do bem-estar da mulher agora. “Claro que nós estávamos, e ainda estamos, muito animados quanto ao nascimento de nossa primeira filha, mas nosso foco mudou para ter essa bênção magnífica e ter certeza de que tudo vai ficar ‘OK’ com Lauren e a criança. Nossas prioridades agora são poder controlar os sintomas de Lauren e ainda ter uma gravidez bastante saudável “, afirmou.

Apoio do time.

O treinador do New Orleans Pelicans, Alvin Gentry, deu total apoio ao jovem armador. “A coisa mais importante para Jrue fazer agora é estar com sua esposa e família. Cada um dos nossos técnicos e jogadores entendem o que Lauren e Jrue estão passando, e eles sabem que nós estamos os apoiando 100%. Nós continuaremos a fazer tudo o que pudermos para apoiá-los e ajudá-los a passarem por esses tempos difíceis”, disse o técnico. (AG)

