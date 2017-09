Campeã do carnaval de Porto Alegre, Imperadores do Samba divulga o enredo para 2018

A Imperadores do Samba, atual campeã do carnaval de Porto Alegre, apresentou, na noite de segunda-feira (04), no Bar Opinião, em Porto Alegre, o seu tema enredo para a folia de 2018.

A África será a aposta da Vermelho e Branco na avenida. O título do enredo, “Africanamente”, é uma exaltação à espiritualidade da alma africana, à genialidade da mente africana, à fibra e à beleza do corpo africano.

Destaques, bateria e harmonia da escola animaram o evento, que contou com a presença de autoridades e personalidades do meio carnavalesco. Em 2017, a escola conquistou o campeonato no Complexo Cultural do Porto Seco abordando a história da pintora mexicana Frida Kahlo.

