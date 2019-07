Campeão da Copa América, Everton retorna ao Grêmio sob expectativas

*Valéria Possamai

O Grêmio voltará a contar com Everton a partir desta semana. Campeão com a Seleção Brasileira na Copa América, o atacante retorna ao CT Luiz Carvalho com o título de artilheiro da competição e com expectativas com relação ao futuro.

Após a conquista sobre a Seleção Peruana neste domingo, o autor de um dos três gols do triunfo no estádio Maracanã, afirmou que sabe das especulações envolvendo seu nome no cenário do futebol, mas que está focado no Grêmio e na disputa da próxima quarta-feira, no confronto da Copa do Brasil. Aos 23 anos, o jogador também falou sobre o sonho que viveu com a camisa 19 do Brasil.

“Meu primeiro gol no Maracanã e logo em uma final com o Brasil e sendo campeão. Estou muito feliz. Foram 46 dias trabalhando muito duro. Batalhamos bastante e quero aqui agradecer a todo o grupo”, declarou Cebolinha, que comemorou a conquista de seu espaço entre os titulares:“Ninguém acreditava em mim antes da Copa América, mas pude provar o meu valor aproveitando da melhor forma a chance que tive. Fico muito feliz e esse é um título que ficará marcado para sempre. Nem no meu melhor sonho imaginei que isso fosse acontecer”.

O fim da disputa entre seleções também pode marcar o futuro de Everton. Alvo do Manchester City, o atleta ganhou ainda mais visibilidade no mercado da bola e não está descartada uma negociação para o futebol europeu.

Leia mais: Arsenal volta a demonstrar interesse por Kannemann e deve apresentar proposta ao Grêmio

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Foto:(Lucas Figueiredo/CBF)

Deixe seu comentário: