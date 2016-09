Campeões da Paleteada superam ídolos na Expointer

A decisão da Paleteada da raça Crioula, realizada nesta sexta-feira (02), na Expointer, consagrou uma dupla que busca a cada novo ciclo melhorar suas marcas. Leonardo Pavin, no lombo de PP Jeitosa da Renascer, e Mauricio Costa, montando PP Juramento da Renascer, repetiram a formação vice-campeã do ano passado e conquistaram agora o alto do pódio ao obter a melhor nota entre os 25 finalistas.

Trabalhando juntos há oito anos, os ginetes da Agropecuária Renascer, de Uruguaiana (RS), apostaram na sintonia e amizade, destacando a surpresa por superar nomes conhecidos da modalidade, como Carlos Loureiro de Souza e Aluizio Perez, a quem consideram seus ídolos. “Não imaginava chegar na frente deles. É muito emocionante ter um companheiro e cabanheiro como Mauricio ao meu lado, contar com o trabalho da agropecuária e com o apoio da família”, comemora Pavin, dedicando a vitória ao filho Gonçalo, que está a caminho.

O percurso até a final passou por duas classificatórias, realizadas nas cidades gaúchas de São Gabriel e Santa Vitória do Palmar. De acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), a temporada movimentou mais de 1,7 mil animais no circuito, tendo as semifinais 188 candidatos concorrendo às 50 vagas que disputaram o título na principal arena das corridas de vacas do cavalo funcional, no Parque Assis Brasil.

O coordenador da Subcomissão de Paleteadas da ABCCC, Mário dos Santos Suñe, já previa um desfecho com elevado nível entre os competidores. “As semifinais já tiveram um desempenho altíssimo, e aqui o tempo também colaborou para os resultados. Esta final foi fora do comum, e o julgamento excepcional. As três duplas campeãs foram merecedoras”, observa.

Confira o resultado

1º lugar

Leonardo Pavin montando PP Jeitosa da Renascer e Maurício Costa montando PP Juramento da Renascer

Nota: 89,25

2º lugar

Adolfo San Martin montando Ala Maula Del Charco e Lioni Arrial montando Maleva do Recanto Crioulo

Nota: 86,50

3º lugar

Rodrigo Rivero montando Camb Lança 311 e Guinter de Quadros montando Camb Lança 376

Nota: 86,38

