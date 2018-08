O Inter venceu o Bahia por 1 a 0 e está ainda mais próximo da liderança do Campeonato Brasileiro

Jogando em Salvador na noite dessa quarta-feira, o Inter venceu o Bahia por 1 a 0 na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado aos 22 minutos do primeiro tempo pelo volante Patrick, de cabeça, escorando um cruzamento do atacante Rossi.

Esse placar manteve o Colorado em segundo lugar na competição, com 41 pontos, porém mais próximo do líder São Paulo: em duelo disputado no mesmo horário contra o lanterna Paraná, fora de casa, o tricolor não passou de um empate em 1 a 1 e somou apenas um ponto, chegando a 42. Já o Bahia é o décimo-primeiro colocado.

O próximo compromisso do Saci está marcado para as 16h do próximo domingo, no estádio Beira-Rio, contra o Palmeiras do técnico Felipão. Uma vitória, combinada a um novo tropeço do São Paulo contra o Ceará, deixará o alvi-rubro gaúcho no topo da tabela. E a tarde poderá ter duas estreias – do novo modelo do terceiro uniforme colorado (na cor cinza) e do recém-contratado atacante peruano Paolo Guerrero.

Escalações

O Inter do técnico Odair Hellmann, colocou em campo Marcelo Lomba, Dudu (Zeca), Iago, Victor Cuesta, Rodrigo Moledo, Edenilson, Rodrigo Dourado, Patrick, Camilo (Brenner), Rossi (Juan Alano) e William Pottker.

Já o Bahia, sob o comando de Enderson Moreira, escalou Anderson, Bruno (Clayton), Tiago, Lucas Fonseca, Léo, Gregore, Elton, Vinícius (Marco Antônio), Zé Rafael, Edigar Junio (Régis) e Gilberto.

