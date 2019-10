Campeonato Brasileiro: Vasco x Grêmio; acompanhe

O Grêmio enfrenta o Vasco nesta quarta-feira, 21h30, no estádio São Januário pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para buscar o acesso ao G6, zona de classificação à Libertadores, o Tricolor precisa vencer o confronto e contar com resultados paralelos. Com 44 pontos na tabela e na sétima posição, a equipe entra em campo para repetir o feito no primeiro turno, quando venceu o time carioca por 2 a 1.

O Tricolor tem alguns desfalques, como o zagueiro Pedro Geromel, com uma contusão muscular após pancada no músculo anterior da coxa direita na última partida, o atacante Alisson, que sentiu desconforto no braço esquerdo e na região cervical e precisará ficar por observação, além do volante Maicon, preservado. Suspensos, Matheus Henrique e Kannemann também estão fora do jogo.

Vasco – Técnico Vanderlei Luxemburgo

Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo, Leandro Castan, Henrique, Richard, Bruno Gomes, Fredy Guarin, Raul, Marrony, Lucas Ribamar.

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Paulo Victor, Cortez, D. Braz, P. Miranda, Léo Moura, Rômulo, Thaciano, Michel, Luciano, Everton, Tardelli.

Arbitragem

Trio Fifa goiano: Witon Pereira Sampaio, Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires. O árbitro de vídeo é Igor Junio Benevenuto de Oliveira – MG (CBF).

