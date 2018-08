A parceria entre os cães e seus tutores está em alta na programação da 41ª Expointer, com eventos dedicados ao tema no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A educação emocional e cognitiva proporcionada por essa relação entre o dono e seu animal é parte da essência do negócio da Dogs School, de Canoas, que forma adestradores e participa da feira com exposições há mais de 20 anos.

