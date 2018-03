Campeonato Gaúcho: o técnico do Inter garante que a sua equipe está preparada para rever o que deu errado no Grenal do último domingo

O Inter está focado nos dois Grenais que decidirão quem avança para uma das semifinais do Campeonato Gaúcho. Nessa quinta-feira, os jogadores que na noite anterior estiveram no Paraná, onde o Colorado bateu o Cianorte por 2 a 0 (garantindo vaga na quarta fase da Copa do Brasil), repousaram, já que a delegação desembarcou em Porto Alegre durante a madrugada. Já restante do plantel trabalhou normalmente no Parque Gigante.

Antes do primeiro clássico, que será disputado neste domingo, o técnico Odair Hellmann comandará dois treinos, na manhã desta sexta-feira e no sábado. “Temos totais condições de rever o que ocorreu no primeiro tempo do Beira-Rio, no último domingo, para corrigir e repetir o que ocorreu no segundo”, garante o comandante do Saci. “Agora é jogo a jogo e temos que equilibrar tudo nos 90 minutos.”

Os dois Grenais ocorrerão com um intervalo de pouco mais de três dias. O primeiro jogo está marcado para as 16h deste domingo, na Arena, e a partida de volta será disputada às 21h45min de quarta-feira, no estádio Beira-Rio. Nas quartas-de-final, o gol qualificado já vale como critério de desempate em caso de resultados equivalentes.

Em sorteio na sede da FGF (Federação Gaúcha de Futebol), foram definidas os árbitros das duas edições do clássico. Anderson Daronco será o juiz na Arena e Leandro Vuaden apitará no Beira-Rio. Não existem mais ingressos disponíveis para os colorados na partida de domingo: a reserva de bilhetes começou às 10h dessa quinta-feira e se esgotou três horas depois.

Outros candidatos

Além da dupla, outros seis clubes buscam um lugar entre os quatro primeiros colocados. Eles se também se enfrentam neste domingo: São Luiz contra Brasil de Pelotas, Veranópolis contra São José-RS e Avenida contra Caxias. Na quarta-feira, o mando de campo se inverterá.

