Sete partidas do Campeonato Municipal de Vôlei fecham a rodada esportiva desta semana em Porto Alegre. Os jogos ocorrem neste domingo, 1º de setembro, a partir das 9h, no Ginásio Tesourinha, na av. Erico Verissimo, s/n. A rodada começa com as disputas entre as equipes E.J.M e PB Voleibol e com a Sinodal e a TVB, pelas semifinais da série A Feminina.