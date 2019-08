Seis jogos da Série A Masculina do Campeonato Municipal de Vôlei movimentam a tarde deste domingo, 25, no Ginásio Tesourinha, na avenida Erico Verissimo, s/nº, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. As partidas começam às 9h e seguem com previsão de término às 14h. Os jogos finais ocorrem no dia 28 de agosto, no mesmo local.

