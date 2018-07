Campeonato Porto Alegre de Basquete tem final neste domingo

Neste sábado (21), a partir das 12h, no Ginásio Tesourinha, serão realizadas as partidas das semifinais, categoria masculino, do Campeonato Porto Alegre de Basquete. E no domingo, 22, a partir das 10h, ocorre a disputa final da competição.

O Campeonato Municipal de Basquete é promovido pela SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte), por meio da Diresp (Diretoria de Esporte, Recreação e Lazer). Em sua 14ª edição, busca integrar clubes, escolas, associações esportivas, grupos de amigos e unidades da Diresp.

A competição é realizada em três divisões, série A e B no masculino e série única no feminino. Ao longo do campeonato 40 equipes disputaram mais de 60 jogos, nos finais de semana do mês de junho. Competiram as séries A e B masculino e feminino.

Jogos do sábado:

12h – Série A – JAWS x GNU

13h30 – Série B-G Santana x T Gigantes

15h – série B – Jamallers x United

16h30 – série A – TRIO A x Minuano

Jogos do domingo:

10h – Final Masculino – Série B – vencedor chaves s1 x vencedor chave s2

11h30 – Final Feminino TICIS x Sogipa

13h – Final Masculino Série A – vencedor chave s1 x vencedor chave s2

Disputa feminina – No domingo (15), foi realizada a disputa do terceiro e quarto lugares do feminino. CR Esportes ficou em terceiro, e Campo Bom conquistou o quarto lugar.

Festival de Inverno

A programação do 10° Festival de Inverno de Porto Alegre começa nesta terça-feira (24). Até o dia 29, o CMC (Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues), a Cinemateca Capitólio Petrobras e o Teatro do Sesc irão receber atividades abordando áreas como literatura, história, moda, música, dança, artes cênicas e ideias. O destaque do festival é a obra e Mario Vargas Llosa.

Na terça-feira, a parte musical do festival inicia as atividades com A Música Latina na Obra de Vargas Llosa, show com a Banda Municipal e participação de Adriana Deffenti, Carlittos Magallanes, Luiz Carlos Borges, Shana Müller e Vinicius Brum. No repertório tangos, boleros e música andina, com o destaque para o grande clássico El Condor Pasa e composições de Astor Piazzolla e Carlos Gardel. A apresentação inicia às 20h, no Teatro Renascença (Erico Veríssimo, 307, Menino Deus) e tem entrada gratuita.

Cronograma dos cursos desta terça-feira, 24:

Nietzsche e o Niilismo na Modernidade

Com Oswaldo Giacóia Junior (Unicamp e Casa do Saber)

Local: Teatro do SESC (Alberto Bins, 665 – Centro)

Das 10h30 às 12h

Apresentação em libras

Entrada gratuita.

Freud, Cultura e Literatura – Introdução a Freud

Com Hericka Zogbi Jorge (Psicanalista e coordenadora do curso de Psicologia da UNIRITTER ) e medição de Taciane Corrêa (jornalista cultural)

Local: Sala Álvaro Moreyra (Erico Veríssimo 307 – Menino Deus)

Das 14h30 às 16h

Ingressos: R$30 e R$15 (meia entrada)

Bilheteria abre 2h antes do início da atividade

Breve História da América Latina

Com Voltaire Schilling (historiador) e mediação de Alexandre Telles (filósofo e psicanalista)

Local: Sala Álvaro Moreyra (Erico Veríssimo 307 – Menino Deus)

Ingressos: R$30 e R$15 (meia entrada)

Das 16h30 às 18h

Bilheteria abre 2h antes do início da atividade

Mulheres na Literatura Latino-Americana

Com Debora Mutter (ULBRA), Janaina Baladão de Aguiar (PUC) com mediação de Renata Borges (Bibliotecária-chefe da Biblioteca Josué Guimarães) e Ana Mottin (escritora)

Local: Sala Atelier Livre (Erico Veríssimo, 307 – Menino Deus)

Das 16h30 às 18h

Entrada gratuita

Cartografia das Paixões Humanas: a Ficção de Vargas Llosa

Com J.J. Armas Marcelo (romancista espanhol e diretor da Cátedra Vargas Llosa da Fundación Biblioteca Miguel de Cervantes ), Laura Isola (Universidade de Buenos Aires e Sergius Gonzaga (UFRGS).

Local: Sala Álvaro Moreyra (Erico Veríssimo 307 – Menino Deus)

Das 18h30 às 20h

Ingressos: R$30 e R$15 (meia entrada)

Bilheteria abre 2h antes do início da atividade

Moda na América Latina

Com Gisele Becker (Unisinos)

Local: Sala Atelier Livre (Erico Veríssimo, 307 – Menino Deus)

Das 18h30 às 20h

Entrada gratuita

