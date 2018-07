Campeonato Porto Alegre de vôlei começa no domingo

Neste domingo (22), a partir das 8h30, no Colégio Rosário, rua Irmão José Otão, 11, 31 equipes de vôlei, categorias masculino e feminino, a partir dos 16 anos, começam a disputar o Campeonato Porto Alegre de Voleibol 2018. Esta é a 14ª edição do campeonato que se estende até setembro. A organização é da Diretoria de Esporte, Recreação e Lazer da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte), com o apoio da Federação Gaúcha de Voleibol e da Associação de Voleibol do Rio Grande do Sul.

Além do regulamento da competição, mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3289-4864 e 3289-4873, ou pelo e-mail. Os cruzamentos das equipes inscritas estarão disponíveis a partir desta quinta feira, 19, no portal da secretaria.

Em 2017, foram 95 equipes inscritas e 190 jogos realizados nas séries A, B, C e D no masculino e A, B e C no feminino, envolvendo 1308 atletas.

Projeto oferece atividades esportivas

Crianças e adolescentes dos 8 aos 17 anos de famílias de baixa renda (até três salários mínimos) têm 272 vagas abertas para atividades esportivas. A iniciativa é da Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Diresp (Diretoria de Esporte, Recreação e Lazer) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, em parceria com o Sesc RS, no projeto Centro Olímpico.

“Além de se oferecer uma atividade para que os estudantes não fiquem ociosos no turno inverso ao escolar, cria-se com esta parceria a possibilidade da descoberta de novos talentos no esporte e uma melhor qualidade de vida por meio do convívio em grupo e do esporte”, ressalta a secretária Denise Russo.

São 70 vagas em futebol sete, 55 vagas em futsal, 40 vagas em vôlei, 38 vagas no judô, 40 vagas no atletismo, 15 vagas no basquete e 14 vagas no futebol de campo mirim. Os interessados podem comparecer ao setor social da Diresp, na avenida Borges de Medeiros, 2713 (Parque Marinha do Brasil) às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h, com a seguinte documentação: cópia do RG e CPF do responsável pelo menor; comprovante de matrícula escolar da criança/adolescente; comprovante de residência; comprovante de renda dos responsáveis e duas fotos 3×4 da criança/adolescente. Mais informações pelo telefone: 3289-4867.

O Centro Olímpico, localizado no Sesc Campestre em Porto Alegre, oferece iniciação ao esporte para crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos. O projeto é totalmente gratuito e tem realização de campeonatos internos e externos.

As categorias contempladas são iniciação (8 e 9 anos), pré-mirim (10 e 11 anos), mirim (12 e 13 anos), infantil (14 e 15 anos) e infanto-juvenil (16 e 17 anos) de acordo com a modalidade. As atividades acontecem duas vezes por semana no turno inverso ao das aulas. Entre os requisitos para participar do projeto estão o bom rendimento escolar e a frequência nos treinos. Os alunos participam de competições e viagens de forma totalmente gratuita.

