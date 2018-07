Campeonato Tennessee Calling levará três bartenders à destilaria de Jack Daniel’s

No dia 23 de julho, Jack Daniel’s reúne em São Paulo o time de bartenders que participa do Tenneessee Calling – campeonato da marca voltado à coquetelaria -, para a disputa que levará seus três primeiros colocados aos Estados Unidos, precisamente a Lynchburg, Tennessee, na destilaria de Mr. Jack.

A batalha de drinks será realizada na Arena Congonhas – Rooftop do estacionamento, com início às 19 horas. Participam do torneio os profissionais: Cassio Batista (Meet Me) e Tiago de Oliveira Santos (Jangal), de Belo Horizonte; Adriano Nunes (Grainne’s), de Campinas; Cris Almorin (Punch) e Lutti Andrighetto (Street 44/Gran Torino), de Curitiba; Rodrigo Coelho (Madalena) e Thelmo di Castro (Iz), de Goiânia; Mauro Melo (Bar Em Cima) e Rodrigo Marques (The Queen), do Recife; Sarah Vale (Buckowsky) e Diogo Stanley (The Rock Bar), do Rio de Janeiro; e Beto Rozen (Tex), Gilliard Carneiro (Meza – Mooca), Israel Galdino (Flemings), Rodolfo Bob (Axado) e Vinicius Gomes (High Line), da capital.

A disputa contará com quatro fases, todas realizadas no evento dia 23. O primeiro desafio pede a elaboração de um drink com Jack Daniel’s Honey ou Jack Daniel’s Fire. Após avaliação do júri, apenas oito participantes se classificam para a próxima etapa, que usará Gentleman Jack como base para a criação de coquetéis e eliminará mais quatro bartenders.

A proxima fase será com Jack Daniel’s Single Barrel e, dos quatro que permanecerem no torneio, dois bartenders passam direto para a final. Os outros dois irão disputar o terceiro lugar do campeonato em uma prova com Jack Daniel’s Tennessee Whiskey.

A finalíssima decidirá o primeiro e segundo lugares do Tennessee Calling também com o clássico Old No 7. Todos terão 10 minutos para a pré-preparação (mis-en-place) e sete minutos para a produção e apresentação do drink. A ordem de apresentação será definida por sorteio.

O júri do Tennessee Calling irá avaliar o aspecto visual do drink, o discurso e apresentação do bartender, sabor e equilíbrio, harmonização dos insumos e criatividade.

Concebida para o desenvolvimento de bartenders, esta é a primeira edição da competição no Brasil. “O objetivo da marca é apoiar o desenvolvimento desses profissionais e inspirá-los a partir do legado de Mr. Jack”, comenta Luiz Schmidt, diretor de marketing da Brown-Forman para América do Sul, Central e Caribe.

O prêmio final do Tennessee Calling levará os três primeiros colocados da disputa a uma experiência de uma semana no Tennessee, prevista para setembro. Entre as vivências nos Estados Unidos, os vencedores terão um encontro com o mestre destilador de Jack Daniel’s e o primeiro colocado na competição poderá atuar como Guest Bartender em um dos principais bares de Nashville, capital do Tennessee, por uma noite.

