Campeonatos esportivos têm sequência a partir desta quarta-feira em Porto Alegre

Jogos de campeonatos municipais realizados pela SMDSE (Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Esporte), por meio da Diretoria de Esporte, Recreação e Lazer, ocorrem a partir desta quarta-feira (29) até este domingo (2), em Porto Alegre. Serão realizados mais 16 jogos do Campeonato Municipal de Bocha, categoria Sênior e Principal, em canchas sintéticas e naturais, seis partidas de Handebol dos Japa (Jogos Abertos de Porto Alegre) e mais oito jogos do Campeonato Porto Alegre de Voleibol.

Bocha

O Campeonato Porto Alegre de Bocha chega a sua 27ª edição. O jogo começou em Porto Alegre no ano de 1992, nas canchas naturais, e ao longo dos anos houve um crescimento significativo, abrangendo atualmente também as canchas sintéticas nas categorias Principal e Sênior.

Japa

Os Jogos Abertos de Porto Alegre (Japa) são disputados em cinco modalidades esportivas: basquete, futebol, futsal, handebol e vôlei. Os jogos envolvem crianças e adolescentes dos 12 aos 17 anos, vinculando clubes, escolas, associações esportivas e unidades da SMDSE. As partidas ocorrem no período de maio a dezembro.

Campeonato Porto Alegre de Voleibol

A 14ª edição do Campeonato Porto Alegre de Voleibol se estende até setembro. 60 equipes divididas em quatro séries disputam a competição. O evento tem o apoio da Federação Gaúcha de Voleibol e da Associação de Voleibol do Rio Grande do Sul.

Confira os jogos:

Quarta-feira (29)

13h45 – Japap Handebol – Categoria Infantil Feminino

Colégio João XXIII, rua Sepé Tiarajú, 1013 – Santa Tereza

13h45 – João XXIII x CMPA

14h30 – CMPA x Graças

15h15 – GRAÇAS x João XXIII

14h – Campeonato Porto Alegre de Bocha – Categoria Sênior Natural

Chave A- Série Ouro

Sogipa A x Piratini A, rua Barão do Cotegipe, 415 – São João

Riograndense x Chácara das Pedras A, avenida Cavalhada, 2206 – Cavalhada

Intercap A x AMVEP A, rua Félix Contreiras Rodrigues, 300 – Partenon

Chácara das Pedras B x Teresópolis, avenida Teixeira Mendes, 831- Chácara das Pedras

Chave C- Série Ouro

20 de maio B x Isaak Radin – R. 24 de agosto, Esq. Apolo-Jardim Sabará

20 de maio C x UVB C- R. 24 de agosto, Esq. Apolo- Jardim Sabará

Minas Gerais x UVB B- Av. Minas Gerais, 329 – Sarandi

Isaak Radin B x 20 de maio – R. 24 de agosto, Esq. Apolo- Jardim Sabará

Chave C- Série Prata

São Borja x Cecoflor A – Rua Ulysses de Alencastro Brandão,3293- São Borja

Protásio Alves x ABAMF – Rua Otávio dos Santos, 301 – Itú Coinma

M.Macedo A x UVB A- Praça Manoel de Macêdo, S/N°-Jardim Sabará

Cecoflor B x Isaak Radin C – Rua Irene Caponi Santiago, 290- Cristo Redentor

14h – Campeonato Porto Alegre de Bocha – Categoria Sênior Sintético

Chave A – Série Prata

AABB x ASTTI B, avenida Coronel Marcos, 1000 – Ipanema

Piratini B x AMVEP B – Praça Piratini – Azenha

ASTTI A x ASSTBM – Beco Souza Costa, 750 – Jardim Itú

Quinta-feira (30)

14h – Campeonato Porto Alegre de Bocha – Categoria Sênior Sintético

Intercap A x ASTTI B, rua Félix Contreiras Rodrigues, 300 – Partenon

19h – Japa Handebol – Categoria Infantil Feminino

Colégio Dom Bosco, rua Dr. Eduardo Chartier, 360 – Higienópolis

19h – Dom Bosco x Luciana de Abreu

19h45 – Luciana de Abreu x Dorotéia

20h30 – Dorotéia x Dom Bosco

Domingo (2)

8h30 – Campeonato Porto Alegre de Vôlei – Série A Masculina

Ginásio Tesourinha, avenida Erico Verissimo, s/n

8h30 – Ufrgs x PQP

9h30 – FEEVALE x Amigos do Alemão

10h30 – AVP Gonzaga Pelotas x Ufrgs

11H30 – FEEVALE x AVP Gonzaga Pelotas

12h30 – PQP x Amigos do Alemão

13h30 – Campeonato Porto Alegre de Vôlei – Série A Feminina

Ginásio Tesourinha, avenia Erico Verissimo, s/n

13h30 – Free Vôlei x E.J.M

14h30 – Sinodal x Free Vôlei

15h30 – Sinodal x E.J.M

