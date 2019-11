O jornalista Paulo Mendes também marca presença na 65ª Feira do Livro, com seu lançamento “Campereadas: O Bolicheiro Nunca Morre”. Sua literatura é composta pela prosa dolorida dos perdedores e dos miseráveis, porém é simples, pura e digna, como a própria gente que ela retrata. A sessão de autógrafos acontece no dia 16 de novembro, às 17h30.