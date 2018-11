Com apoio da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS, Campo Bom sedia, nos dias 22 e 23 de novembro, o 2º Congresso Gaúcho de Cidades Digitais, encontro que reunirá prefeitos e gestores de todo o Estado para tratar de inovações e desenvolvimento dos municípios através da tecnologia.

