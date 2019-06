Can you feel the love tonight? Disney libera trilha sonora de O Rei Leão

Agora temos mais 19 razões para nos emocionarmos com a aproximação da estreia do live-action de O Rei Leão! A Disney liberou uma lista com todas as canções que farão parte do filme que marcou a infância das crianças crescidas entre os anos 90 e 2000.

A trilha sonora ainda terá mais uma música inédita, mas, as demais, estão nesta lista:

1. Lindiwe Mkhize / Lebo M: “Circle of Life / Nants’ Ingonyama”

2. Hans Zimmer: “Life’s Not Fair”

3. Hans Zimmer: “Rafiki’s Fireflies”

4. JD McCrary / Shahadi Wright Joseph / John Oliver: “I Just Can’t Wait to Be King”

5. Hans Zimmer: “Elephant Graveyard”

6. Chiwetel Ejiofor: “Be Prepared (2019 Version)”

7. Hans Zimmer: “Stampede”

8. Hans Zimmer: “Scar Takes the Throne”

9. Billy Eichner / Seth Rogen / JD McCrary / Donald Glover: “Hakuna Matata”

10. Hans Zimmer: “Simba Is Alive!”

11. Billy Eichner / Seth Rogen: “The Lion Sleeps Tonight”

12. Beyoncé / Donald Glover / Billy Eichner / Seth Rogen: “Can You Feel the Love Tonight”

13. Hans Zimmer: “Reflections of Mufasa”

14. Faixa não revelada

15. Hans Zimmer: “Battle for Pride Rock”

16. Hans Zimmer: “Remember”

17. Elton John: “Never Too Late”

18. Lebo M: “He Lives in You”

19. Lebo M: “Mbube”

E, tem mais! A diva master, rainha das terras do reino, Beyoncé, divulgou um teaser na conta do YouTube em que ela e Donald Glover (Simba) cantam o clássico “Can You Feel the Love Tonight”, trilha sonora de Nala e Simba. Ficou curioso? Confere aí!

