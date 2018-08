Canadá anunciou nesta segunda-feira (20) o fim do sistema de loteria para pais e avós de estrangeiros residentes no país, voltando à política que dá prioridade à ordem de chegada. Ottawa havia modificado o esquema de reunificação familiar no final de 2017, adotando um sistema de sorteio qualificado por muitos imigrantes como “cruel”.

Deixe seu comentário: