Cancela de pedágio não sobe e carro é prensado em engavetamento

Três veículos se envolveram em um engavetamento na manhã desta terça-feira (10), na rodovia Senador José Ermírio de Moraes, conhecida como Castelinho, em Itu (SP). De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o acidente teria ocorrido depois uma das cancelas do pedágio destinado para cobrança automática não levantou.

Ainda segundo a polícia, o motorista trafegava na rodovia sentido Sorocaba quando tentou passar no pedágio, na altura do quilômetro 12.

O homem chegou a frear, mas como estava perto da cabine, não conseguiu evitar a colisão com outros dois automóveis que seguiam no mesmo sentido. Com o impacto, o veículo ficou “prensado” e teve a traseira totalmente danificada.

O motorista do primeiro veículo sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Regional de Sorocaba. A empresa responsável pela administração da rodovia investiga quais as causas para o dispositivo não funcionar. (AG)

