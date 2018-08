A Justiça Federal do Pará cancelou a autorização de funcionamento da Rádio Clube do Pará. A emissora é controlada pelos filhos do senador Jader Barbalho (MDB-PA). Até 2017, ele e a esposa, a deputada federal Elcione Barbalho (MDB-PA), eram os proprietários da rádio. Foi determinado que o governo federal abra processo seletivo para escolher novo concessionário pelas faixas de radiodifusão.

