Em função da previsão de chuva para esta quarta-feira (27), o início do processo de instalação de um total de 132 placas indicativas de linhas de ônibus com informações em braile foi transferido para uma data a ser posteriormente divulgada. O evento é promovido pela Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana), por meio da EPTC, em parceria com a ATP.

