Câncer de mama é detectado pela própria mulher em 66% dos casos

Uma pesquisa do Inca (Instituto Nacional de Câncer) divulgada nesta quinta-feira (06) aponta que, em 66,2% dos casos de câncer de mama, é a própria mulher quem detecta os primeiros sinais da doença. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo.

Segundo estimativa do Inca, o País deve ter 57.960 novos casos de câncer de mama em 2016. A doença também pode atingir homens, mas apenas 1% dos casos correspondem a eles. Neste mês é celebrado o Outubro Rosa, movimento para estimular a prevenção e controle do câncer de mama.

O autoexame é muito importante para que a mulher conheça bem o seu corpo e perceba com facilidade qualquer alteração nas mamas e assim procure rapidamente um médico. Vale lembrar que o autoexame não substitui exames como mamografia, ultrassom, ressonância magnética e biopsia, que podem definir o tipo de câncer e a localização dele. (AG)

