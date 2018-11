Novembro é o mês da conscientização do câncer de próstata. A campanha “Novembro Azul” chega para trazer um alerta: o câncer de próstata é o mais incidente entre os homens brasileiros. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, estima-se que só no ano de 2018 serão 68 mil novos casos deste tipo de câncer.

