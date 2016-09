Câncer já é a principal causa de morte em mais de 470 cidades brasileiras

O câncer já superou as doenças cardiovasculares como maior causa de morte em 476 das 5.570 cidades brasileiras, segundo levantamento feito pelo jornal O Estado de S.Paulo nas estatísticas de mortalidade de 2014. Em todo o País, os problemas do aparelho circulatório, como enfarte e AVC, ainda são os responsáveis pela maioria dos óbitos, mas o número de vítimas dos tumores cresce em maior velocidade.

Em 2014, as doenças cardiovasculares mataram 340.284 pessoas no País, 36% a mais do que há 20 anos. Já os óbitos por câncer passaram de 103.408 para 201.968 no mesmo período, alta de 95%.

