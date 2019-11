Candidato à presidência da AMB visita Rede Pampa, em Porto Alegre

O candidato à presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), juíz Luiz Rocha, visitou a Rede Pampa nesta terça-feira (05) para falar sobre suas propostas. Rocha, foi recebido pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

O magistrado é de Pernambuco e concorre com outros dois juízes, um do Rio de Janeiro e outro de Santa Catarina. A votação é aberta a todos os magistrados – cerca de 18 mil, entre ativos e inativos – e acontece até esta sexta-feira (08). O resultado será divulgado no portal da AMB.

Candidato da Chapa 1, intitulada Magistratura Independente, Luiz Rocha destacou uma das suas principais propostas: a valorização da carreira de magistrado. Para ele, a população em geral desconhece a realidade do trabalho dos juízes no Brasil. “As pessoas desconhecem a real remuneração de um magistrado. As comparações são sempre com um assalariado, o que é injusta. Nós não temos culpa do achatamento salarial. Quando se compara, não se coloca a trajetória da carreira de um magistrado e tão pouco suas qualificações para ocupar tal posto”, explica. Para ele, “o justo seria comparar salários com procuradores, promotores e profissionais do mesmo nível de conhecimento”.

Se eleito, Luiz Rocha promete criar uma grande campanha de marketing para transmitir a real situação dos magistrados no País, para que as pessoas conheçam “os juízes como eles são, e não como falam deles”.

Ele lembrou também que o judiciário é responsável por decisões importantes na vida da maioria dos cidadãos. “O judiciário é o último ponto onde se chega para ter seu direito reconhecido. Se o próprio estado se negar, somente a Justiça pode garantir o que lhe é de direito. Um exemplo é na área de saúde, quando o judiciário garante leitos de UTI, medicações e cirurgias de urgência”, explicou.

Para ele, a relação com o cidadão precisa ser vista com foco na realidade, pois há uma tendência de desqualificar o judiciário. “Vamos ‘apertar a torneira’ em gastos que existem em eventos festivos – e são muitos. No nosso entender, será muito melhor aplicado em uma campanha de marketing para resgatar a imagem do judiciário e o protagonismo da AMB”, finalizou.

A eleição para a Associação é coordenada pelo Tribunal Superior Eleitoral e ocorre em todo o Brasil. O pleito é dividido em três etapas: votação por carta, online e presencial.