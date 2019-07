Candidato à presidência da Argentina visita Lula na prisão

O candidato kirchnerista à presidência da Argentina, Alberto Fernández, visita o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na prisão, em Curitiba (PR), nesta quinta-feira (04), segundo informações do político argentino e do Instituto Lula.

Fernández tem como vice na sua chapa a ex-presidente e senadora Cristina Kirchner. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro expressou preferência ​pela candidatura do atual mandatário argentino, Mauricio Macri, frente à oposição kirchnerista, pedindo que os argentinos “votassem com a razão e não com a emoção”​.

Nas eleições argentinas de 2015, Lula visitou o candidato kirchnerista à presidência na época, Daniel Scioli, em Buenos Aires. O encontro ocorreu no sítio de Scioli, que mantém no local uma quadra de futebol com um museu de bonecos históricos da esquerda como Che Guevara e Evita Perón. O apoio de Lula na ocasião, porém, não mudou o placar em favor de Scioli, que foi derrotado no segundo turno por Macri.

O jornal argentino Clarín afirma que o contato para que o encontro desta quinta ocorresse foi feito por meio do ex-ministro Celso Amorim. “Sou amigo de Alberto Fernández, falamos com frequência e, em uma conversa nossa, surgiu a ideia de uma visita dele ao Lula”, disse Amorim ao Clarín.

Não será a primeira visita internacional de Fernández como candidato – ele já foi ao sítio do ex-presidente uruguaio José Mujica, nos arredores de Montevidéu.

Fernánde​z lidera de modo apertado as pesquisas de intenção de voto na Argentina, cujo primeiro turno ocorrerá em 27 de outubro. Cristina Kirchner sempre manteve uma relação próxima a Lula e Dilma. Ambos os ex-presidentes brasileiros já lhe fizeram visitas de cortesia mesmo quando nenhum dos três estava mais no cargo.

Procurador

A defesa do ex-presidente Lula pediu na última sexta-feira (28) a suspeição do procurador da República Maurício Gotardo Gerum. O pedido foi feito ao desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator da Operação Lava-Jato no TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), dois dias depois de o Ministério Público ter recomendado o aumento da pena do petista no processo do sítio de Atibaia (SP).

Os advogados de Lula alegam que Gerum tem parentesco com o também procurador da República Diogo Castor de Mattos e com o irmão deste, Rodrigo Castor de Mattos.

Diogo integrou a força-tarefa da Operação Lava-Jato e assina tanto as denúncias contra Lula no caso do triplex em Guarujá (SP) quanto no do sítio de Atibaia.

