Depois da visita do candidato à Presidente da República, Geraldo Alckmin (PSDB), nesta quarta-feira (29), foi a vez do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, comparecer à 41ª Expointer. Eles estão passando pelo Estado em busca de votos. Na casa da Farsul, localizada dentro do Parque Assis Brasil, em Esteio, Bolsonaro palestrou diante a produtores rurais e, em seguida, falou com a imprensa. Os visitantes da feira aguardavam ansiosamente pela presença do candidato.

